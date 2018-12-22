تريم 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بجولة تفقدية على برنامج تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مديرية تريم بوادي حضرموت، الذي جرى تدشينه مطلع الشهر الحالي، ورافق فريق المركز مسؤول المتابعة والتقييم بالمشروع المهندس عبدالقادر باسلطان، ومنسق مشروع تحسين سبل العيش بوادي حضرموت المهندس لطفي سهيل.واستمع مسؤول المتابعة والتقييم خلال الجولة إلى ملاحظات المتدربات حول البرنامج وطرق التدريس المتبعة، مؤكداً أهمية الاستفادة القصوى من البرنامج لتعزيز مهارتهن.ويهدف برنامج معيلات الأسر إلى تحسين معيشة النساء اللاتي فقدن مصدر الدخل والأسر الأشد فقرًا، من خلال التدريب المهني والحرفي وتدريب المستفيدات في جوانب التسويق والدخول إلى سوق العمل وممارسة المهنة.// انتهى //15:13ت م0059