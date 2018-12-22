الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستتجه أنظار عشاق المستديرة، مساء اليوم، إلى ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي سيحتضن نهائي مونديال الأندية بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني .وسيكون العين على موعد مع التاريخ، بعدما أصبح أول فريق إماراتي يصل لنهائي كأس العالم للأندية، حيث قدم العين مستويات رائعة في المسابقة المقامة على أرضه، إذ تمكن من تخطي ويلنغتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية، قبل أن يتفوق على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ربع النهائي.وفي لقاء الدور قبل النهائي، حقق مفاجأة كبيرة بإقصائه ريفربليت الأرجنتيني القوي، ليصبح بذلك العين على بعد تسعين دقيقة من تحقيق إنجاز عالمي غير مسبوق.في المقابل، سيخوض النادي الملكي للمرة الثالثة على التوالي المباراة النهائي للمونديال، وعينه على المحافظة على اللقب من أجل تعويض إخفاقاته المحلية التي صاحبته منذ انطلاقة الموسم الجاري.وسيسعى الريال لتحقيق أول لقب بقيادة مدربه الجديد سانتياغو سولاري، الذي استلم مهامه خلفا للمدرب المقال جولين لوبوتيغي.// انتهى //15:35ت م0061