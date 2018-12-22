لحج 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, مساعدات إغاثية تشتمل على 1,836 كرتون من التمور تزن 14 طنًا و608 كيلو جرامات و700 سلة غذائية تزن 51 طنًا و800 كيلو غرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة لحج.ويسعى المركز في تنويع تقديم مساعداته وفق الاحتياج وضمن المشاريع التي يقدمها لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .// انتهى //15:39ت م0062