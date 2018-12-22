الطائف 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسعرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف وأمانة المحافظة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تخصيص أربع مواقع لإقامة مخيمات بيئية سياحية بالطائف للاستثمار، وذلك في الاجتماع الذي عقد بأمارة منطقة مكة المكرمة.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن مشروع إقامة المخيمات البيئية السياحية والسياحة الزراعية (أرياف) يعدان من أهم وسائل الجذب السياحي بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة ، مشيراً إلى أن الطائف باتت عالية الجاهزية في هذا المجال ومثال يحتذى به، وقد رفع الملف لتطوير المواقع السياحية لوضع المعايير مع الجهة المالكة للمواقع وزارة البيئية والمياه والزراعة، ومن ثم سيتم طرحه للاستثمار.وأكد أن هناك آلية لاصدار تراخيص المخيمات البيئية السياحية، والهيئة حريصة على تحفيز الاستثمار في هذا النشاط والذي تطور بشكل لافت في مناطق المملكة الصحراوية والجبلية، وعملت الهيئة على تنظيم ذلك وتطوير اشتراطات وإجراءات الترخيص للمستثمرين في هذا النشاط مع الجهات ذات العلاقة، ووضع معايير شاملة لنشاط المخيمات البيئية السياحية لدفع عجلة تنمية في قطاع السياحة، والإسهام في تعريف المستثمر بالمتطلبات الضرورية التي يجب أن يلتزم بها قبل البدء في التنفيذ للمشروع، حتى لا يؤثر سلباً علىالحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية، وضمان اكتمال وجودة الخدمات المقدمة في المخيمات البيئية السياحية.// انتهى //15:40ت م0068