مأرب 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, مساعدات إغاثية تشتمل 6,300 كرتون من التمور تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، تستهدف محافظة مأرب.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.// انتهى //15:40ت م0070