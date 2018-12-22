الخبر 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واساستفاد 1750 طالبًا من البرامج التدريبية التي قدمتها لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الخبر الشمالية "رقي", وذلك خلال الفصل الدراسي الأول.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية "رقي" عبدالله بن مبارك الدحيم، أن لجان التنمية تُعد محاضن تربوية وترفيهية لشغل أوقات الفراغ واحتواء الشباب، مبيناً أن الدورات التدريبية التي قدمت للطلاب هي ضمن ما تسعى إليه اللجنة من تنمية فئات المجتمع والشباب على وجه الخصوص.وأضاف أن الدورات والبرامج التدريبية جاءت متنوعة بين تنمية الذات وإدارة الوقت والتفوق واختيار التخصص الجامعي والتخصصات الهندسية في الجامعات، كما أقيمت دورات تدريبة في مجال التطوع والجودة والتميز، لافتاً الانتباه إلى التنسيق المستمر بين اللجنة ومكتب التعليم بالخبر، منوهًا بالتعاون والشراكة الفاعلة التي تتلقاها لجنة "رقي" من تعليم الخبر في المجالات كافة التي تخدم المجتمع.// انتهى //16:42ت م0074