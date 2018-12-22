الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس

ناقشت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومركز التميّز أمس الأول سبل التعاون تطوير ومجالات التميز واستدامته في المنطقة، وتوظيف الإمكانات لتحقيق أهداف التميز ونشر ثقافته، والجهود المبذولة لذلك.

وأكّد المدير العام للتعليم حمد الوهيبي دور الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز في الاهتمام بمراكز التميز، ومنجزاتها التي تحققت في مدة وجيزة، مشيرًا إلى أنها خطت خطوات سريعة بفضل التخطيط المتميز والبرامج النوعية، حتى أصبحت محط أنظار الميدان التعليمي والتربوي كل عام لدعمها لثقافة التميز والعمل المؤسسي وفق أحدث المعايير المحلية والعالمية.

وقال الوهيبي: إنّ مملكتنا الغالية زاخرة بالمبدعين والمبدعات، لذلك تجسدت رؤية الجائزة في الريادة في جوائز التميّز التربوي محليًا وإقليمياً وعالمياً وتنوّعت مجالاتها ومعايير قياس جوانب التميز بموضوعية وحيادية، مشجعة على الإبداع والابتكار والتنافس الإيجابي، وتسهم في تحقيق تطلعات وطموحات التعليم استناداً لرؤية المملكة 2030.

وأهاب بمتميزي الميدان بالمشاركة وتعزيز الصورة الذهنية للميدان التربوي وإبهار العالم بتميزهم ووضع بصمتهم في كل مجال، مقدمًا شكره للأمانة العامة بقيادة الأمين العام الدكتور محمد الطويان وكل فرق العمل.

جاء ذلك بعد استقبال المدير العام للتعليم بالرياض لأمين عام جائزة التعليم للتميز الدكتور محمد الطويان ومشرف المراكز فهد الطويان في وزارة التعليم، بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية بنين وبنات، وأعضاء مركز التميز.

حيث تم خلال الاجتماع عرض منجزات المركز وخطة التميز للإدارة وآلية عملها في الميدان.

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17:05ت م

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