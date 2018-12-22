الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واساستقبلت أرض الجنادرية في يومها الثاني آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث شهدت الساحات انتشار السياح الأجانب بشكل ملفت، يؤكد مدى أهمية الحدث عالميًا, الذي يحقق أعلى نسبة زوار كل عام.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس", تفاعل الزوار مع الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقدمها الجهات المشاركة من مختلف مناطق المملكة, إلى جانب مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية وما يقدموه من برامج تستهدف شرائح المجتمع كافة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33".وقدمت اللجنة المنظمة, الخدمات كافة للزوار بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة, وأقامت مراكز إرشادية, وإسعافية, تسهم من خلالها إلى تقديم الخدمة النوعية للزائر في أرض المهرجان.// انتهى //17:20ت م0080