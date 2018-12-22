الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس

حضر العديد من الأطفال إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية الـ 33, لزيارة الأجنحة ومراكز الترفيه المشاركة في المهرجان, حيث شهد إقبالًا كبيرًا من قبل الأسر, الذين اصطحبوا أبنائهم إلى المهرجان, كما قدمت الإدارات الحكومية والمراكز والمؤسسات والهيئات الوطنية والأهلية العديد من البرامج الخاصة بالطفل والمرأة, وعززت دور مشاركة الطفل بما يسهم في تحقيق رغباتهم وتعزيز حضورهم إلى أرض المهرجان.

وأشار والد الطفل هيثم الفواز إلى أنه وجد العديد من البرامج النوعية التي تستهدف الأطفال, إضافة إلى أن زيارة أطفاله إلى الكثير من الأجنحة يُعيد للأطفال العديد من القصص والمواقف القديمة للأجداد, مؤكدًا أن الجنادرية مدرسة شاملة لشرائح المجتمع كافة تحقق أهداف العديد من المؤسسات في وقت وجيز، وأن حضور الأطفال مؤثر وإيجابي لكل الأسر المشاركة.

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17:38ت م

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