الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واساطلع زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33, على ما تقدمه جامعة نجران من خلال جناحها في قرية نجران التراثية من خدمات طلابية ومجتمعية متنوعة.وأوضح عميد شؤون المكتبات المشرف على جناح الجامعة الدكتور مسفر السلوم, أن الجناح يحتوي على لوحات تعريفية عن الجامعة وعدد كلياتها والدارسين فيها، إضافة إلى برامج البكالوريوس, وبرامج الدراسات العليا, التي تقدمها الجامعة، بالإضافة إلى عرض عن الأنشطة التي نفذتها الجامعة، مع تأمينها لعدد من الكتيبات التعريفية عن الكليات والجامعة بشكل عام, سعيًا لإبراز ما توصلت له الجامعة من خطوات متقدمة في جميع مجالاتها, كما شارك جناح جامعة نجران بعيادة طبية للإسعافات الأولية تقدم خدماتها لزوار الجنادرية.// انتهى //17:47ت م0082