الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واساستعرضت منطقة حائل في جناحها مراحل تنمية المنطقة عبر الزمن منذ تأسيس الدولة السعودية حيث تضمن الجناح عروض نوعية ومميزة نالت استحسان الزوار ، واستقبل جناح منطقة حائل المشارك في مهرجان "الجنادرية 33" زواره في أول أيام المهرجان،والتاريخ العريق والإرث الثقافي للمنطقة، ومراحل التطور التاريخي منذ تأسيس المملكة حتى يومنا هذا ، وبمجرد زيارة الجناح يتم استقبال الزائر بالعرضة والسامري الحائلي، وبعضاً من الشواهد التاريخية، وصوراً لأمراء المنطقة منذ توحيدها وأهم منجزاتهم في تطوير المنطقة.وشاهد زوار الجناح عرضاً مميزاً تضمن المحنطات ومرسم للفنون التشكيلية، وركن للجان التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى عرض لمتحف نوعي لنوادر المقتنيات القديمة من خلال عرض متحف لقيت للماضي أثر.وتجول زوار جناح منطقة حائل في "البيت التقليدي" والذي يعتبر نموذجاً لبيت حائل قديماً بمكوناته ومقتنياته، حيث تعرف الزوار على أسلوب الحياة في منطقة حائل، متجولين بين "الليوان" ومجلس "الشتاء والقيض"، و شاهد زوار الجناح دار "المصخن " ودار "الشايب"، ودار "البنات"، وغرفة العروس، والمكان المخصص للماء بنحاسيات وأدوات الري، وكذلك "الماقد" المطبخ بأسلوب الحياة قديما.وكان من أهم العروض لزوار جناح منطقة حائل اللوحات الاحترافية للفن التشكيلي في القاعة المخصصة لذلك، والتي تحتوي على أكثر من 75 لوحة لأكثر من 38 فنانة وفنان من منطقة حائل بأساليب ومدارس فنية ومواضيع مختلفة ، واستضاف جناح حائل زواره في "المضيف المكون من بستان للنخيل وجلسة عربية تقدم فيها واجب الضيافة من القهوة والشاهي على طريقة أهالي منطقة حائل طوال أيام المهرجان بالهواء الطلق ، ويضم جناح حائل ركن جامعة حائل بالقاعة الشرقية، والذي يستعرض عرض علمي عن آثار جبه والشويمس، وعرض تفاعلي من خلال الخط الثمودي إضافة الى المطبوعات، ونماذج عن ما تم العثور عليه من الآثار ، وتتواجد أمانة المنطقة في جناح التوسعة بالجزء الغربي من بيت حائل، ويحتوي على ساحة للعروض وشاشات ومحلات للأسر ومعرض لمنجزات الأمانة إضافة الى محلات الحرف اليدوية وركن الأطفال.17:48ت م0083