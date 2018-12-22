الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسشهد جناح النيابة العامة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33, إقبالاً في ثاني أيام المهرجان, حيث يحتوى على العديد من العروض بتقنيات حديثة من خلال ما يقدمه من أفلام توعوية وأنشطة تثقيفيه تستهدف شرائح المجتمع كافة, إلى جانب استقبال الوفود الرسمية ومنسوبي القطاعات الحكومية والجهات الإعلامية, لتقديم ملخص عن المحتويات الجناح وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من رعاية واهتمام لتطوير النيابة العامة.ويقدم الجناح لزوار الجنادرية عشرة أفلام توعوية "موشن جرافيك" إلى جانب شرح الإرشادات والتنبيهات عن أبرز المواد الهامة المحظورة, من خلال المقاطع المرئية, والتعريف بالجرائم الموجبة للتوقيف, التي يندرج ضمنها جرائم النشر الإلكتروني.// انتهى //17:50ت م0084