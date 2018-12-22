الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس

وقع مجلس الجمعيات التعاونية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، عقود طلبات تأسيس 135 جمعية تعاونية في مختلف المجالات، خلال الحفل المقام , بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية الدكتور يحيى الحقيل، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

ويهدف توقيع العقود، التي تضم الذكاء الاصطناعي, والأمن السيبراني, ومجال الطاقة, والسياحة, والصحي, والإسكان, والتعليم, والصناعة, والتسويق, والإعلام الرقمي, والعلاقات العامة وغيرها, إلى تعزيز العمل التعاوني والإسهام في التنمية المجتمعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن كدمان، أن المجلس يسعى إلى توسيع دائرة العمل التعاوني من خلال تدشين الجمعيات التعاونية في مناطق المملكة، ورفع العدد من 243 جمعية قائمة حالياً إلى 2000 جمعية تعاونية بحلول 2030م، ونشر ثقافة العمل التعاوني، مضيفًا أن المجلس يحث على تطوير القطاع التعاوني لتحقيق الكفاءة واستدامة الموارد وتبادل المنافع.

وقدم بن كدمان شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على دعمه الغير محدود لمجلس الجمعيات التعاونية في التوسع في العمل التعاوني ونشره بين أفراد المجتمع، من خلال المتابعة والاهتمام والدعم المستمر، فضلاً عن التسهيلات والخدمات وغيرها التي تدعم القطاع التعاوني في شتى المجالات.

وأوضح بن كدمان أن الحفل شهد تقديم أوراق عمل عن الجمعيات التعاونية، وعن وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمها محمد الحيدري، وورقة عمل عن وزارة الإسكان "الإسكان التنموي قدمها المهندس مشاري الجويرة.

وبيّن أن المجلس يسعى إلى التعاون مع العديد من القطاعات والبرامج لتحقيق أهدافه نحو مجتمع تعاوني متكاتف، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الجمعيات التعاونية تأتي لتقدم خدماتها التنموية والمجتمعية لسكان منطقة مكة المكرمة، وتعزيزًا للعمل التعاوني ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع، للنهوض به ومواكبة رؤية المملكة 2030، نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

// انتهى //

17:52ت م

0086