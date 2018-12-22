الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسزار وفدين من سلطنة عمان ومملكة البحرين جناح محافظة الخرج في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 في أول أيام المهرجان، واطلعا على أركان الجناح وفعالياته، حيث رأس الوفد العماني راشد الشيادي, والمشرف على الوفد خلفان العبري, فيما رأس الوفد البحريني أحمد جمعان.وأشاد الوفد العماني بالجناح كونه يجمع الجانب التراثي والحضاري والزراعي والصناعي، مطلعين على خيمة الصقارين, كما التقطوا صورًا تذكارية، متمنين استمرار مشاركة محافظة الخرج بجناحها كل عام.ونوه الوفد البحريني بالحفاوة والاستقبال، معربين عن إعجابهم بـعيون الخرج, والساقي, وبرج الخرج, وتنوع الفعاليات والأنشطة والأجنحة.// انتهى //17:58ت م0087