الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واساختتمت مساء اليوم, منافسات الجولة الـ 14 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء وحيد جمع الفيحاء وأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، واستطاع الفيحاء أن يحقق انتصاره الرابع في الدوري لهذا الموسم ب3 أهداف نظيفة ليصعد بهذا الفوز إلى المرتبة الـ 11 برصيد 15 نقطة، فيما تلقى أحد هزيمته الـ 10 هذا الموسم ليتوقف رصيده عند 6 نقاط في المرتبة الأخيرة من سلم الترتيب.// انتهى //18:02ت م0088