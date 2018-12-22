الأحساء 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال لعام 2018م, الذي تنظمه غرفة الأحساء يوم الثلاثاء الموافق 22 /01/ 2019م، بحضور ممثلي منشآت القطاع الخاص, ورجال وسيدات الأعمال بالأحساء, ومشاركة مسؤولي الأجهزة والهيئات الحكومية, والإعلاميين بالأحساء, بفندق مكان بالأحساء.

ويشهد الحفل تدشين سمو الأمير سعود بن نايف لحاضنة أعمال الأحساء, ومركز تنمية الابتكار والاختراع "الأحساء فاب لاب FAB LAP"، المتخصص في مجال تنمية وتطوير مهارات وقدرات الشباب والفتيات في مجال الابتكار والاختراع بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، الذي يندرج ضمن مشروعات وبرامج اتفاقية الشراكة التنموية المجتمعية النوعية الرائدة المبرمة بين الغرفة ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية.

كما يشهد الحفل الذي تنظمه الغرفة منذ سنوات، إعلان وتكريم الفائزين بجائزة الغرفة للتميّز في دورتها الرابعة, وإعلان وتكريم الفائزين في مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير في نسختها التاسعة للعام الحالي، في محورها "الأحساء كما أرى"، بالإضافة إلى تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين لفعاليات وبرامج الغرفة للعام 2018م.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج, أن حفل هذا العام سيشهد تدشين مشروعات تنموية نوعية رائدة تخدم المجتمع والاقتصاد المحلي، وتدفع بآفاق برامج المسؤولية الاجتماعية والشراكات المجتمعية بقطاع الأعمال نحو مبادرات نوعية متميزة تخدم شباب وبنات الأحساء، منوّهًا بمشروع حاضنة أعمال الأحساء، التي تُعد أول حاضنة أعمال على مستوى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، تحصل على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط حاضنات الأعمال، وهو الأمر الذي يعكس حجم الجهد والدعم والصبر الذي بذلته الغرفة لسنوات لإطلاقها بهدف تأهيل ودعم ومساعدة وتمكين شباب وشابات الأعمال بالأحساء لتحويل أفكارهم الريادية والمبتكرة لتصبح مشروعات واعدة تكافح البطالة وتزيد الدخل وتعزز القدرة التنافسية والابتكار في المجتمع والاقتصاد المحلي.

وبيّن العرفج أن مناسبة حفل الاستقبال السنوي بالغرفة تمثل إحدى أهم الفعاليات التي نحرص جميعًا على إقامتها بشكل دوري منتظم، حرصًا على التواصلَ والتفاعل مع مجتمع الأعمال بالأحساء بكل مكوناته وفئاته وقطاعاته، انطلاقًا من رسالتها ورؤيتها الراسخة أن الغرفة ليست بيت التجار وحسب, بل كيان تنموي اجتماعي يعمل من أجل تعزيز روابط الأسرة الواحدة في واحتنا الغالية وتنمية مجتمعها وتطوير اقتصادها المحلي وتعمير أرضها الواعدة الممتدة.

من جانبهم, ثمّن نائبي رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة, باسمهم ومنسوبي قطاع الأعمال بالأحساء, موافقة سمو الأمير سعود بن نايف، على رعاية وتشريف الحفل، مؤكدين حرص واهتمام الغرفة بدعم كل الخطوات والمبادرات والمشروعات التي تنهض بدور القطاع الخاص وتحقق تطلعات أبناء وفتيات الأحساء، على الصعيد الاقتصادي والمجتمعي والتنموي بما يواكب خطة التحول الوطني ورؤية 2030، موجّهين دعوتهم لزملائهم كافة من مشتركي الغرفة للحضور والمشاركة في الحفل، الذي يُعد فرصة سانحة للتواصل والتعاون, وتبادل الآراء والافكار, وبحث الاقتراحات والمبادرات لدعم نشاطات وبرامج الغرفة وخدمة وتنمية المجتمع والاقتصاد المحلي.

يذكر أن فعالية الحفل السنوي لرجال الأعمال التي تنظمها الغرفة، تُعد تقليد سنوي درجت عليه الغرفة، بهدف تمتين أواصر العلاقات والصلات بين منسوبي قطاع الأعمال وتدشين بعض المشروعات والمبادرات التنموية, فضلًا عن تكريم عدد من الشخصيات الاقتصادية والعامة والشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين لنشاطات وبرامج الغرفة في أوجه ومجالات تنمية وخدمة المجتمع المختلفة.

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18:14ت م

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