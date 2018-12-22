الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس

يستقبل مركز المختبر الطبي بقسم التبرع بالدم التابع للشؤون الصحية بالحرس الوطني بالجنادرية 33, زوار المهرجان الراغبين في التبرع بالدم.

وأوضح مشرف بنك الدم بالشؤون الصحية في الحرس الوطني علي الهزاع, أن المركز يستقبل يوميًا الراغبين في التبرع, حيث يتم إجراء فحوصات ما قبل التبرع لنسبة الهيموجلوبين بالدم والعلامات الحيوية بالتبرع, وبعد اجتياز المتبرع للفحص بنجاح تتم عملية التبرع,‬ مشيراً الى أن المركز يستقبل الراغبات في التبرع خلال الأيام المخصصة للعائلات.

// انتهى //

18:27ت م

0090