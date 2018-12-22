باريس 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسدعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا اليوم المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات والاحتكاك بالمتظاهرين ،نظراً لاستمرار المظاهرات في عدد من المناطق في العاصمة باريس .وجددت السفارة دعوتها للمواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:‏(0033626238195- 0033673656324).// انتهى //18:53ت م0092