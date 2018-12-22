الدمام 15 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 22 ديسمبر 2018م واسنظم مركز التدريب بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالمنطقة يوم امس الأول ورشة عمل بعنوان ( مهارات التعامل مع ضغوط العمل ) قدمها مدير إدارة شؤون المتدربين وعضو هيئة التدريب بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية محمد بن سالم المعشي، لمدة يوم واحد .وقد استفاد من الورشة 25 متدرب ومتدربة من منسوبي ومنسوباتت فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية .وتناولت محاور ورشة العمل مفهوم ضغوط العمل والتعرف على أنواع وخصائص ومراحل ضغوط العمل وآثارها على المستوى التنظيمي والشخصي وتحديد مصادر ضغوط العمل التنظيمية والشخصية، وكيفية إدارة هذه الضغوط ، بالإضافة إلى التعرف على مستويات الضغوط الايجابية والسلبية والأمراض والأعراض الجسمية ذات العلاقة بالضغوط و الآثار السلبية على الأفراد والمنظمات والدول .وأوضحت مشرفة مركز التدريب بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية فوزية بنت حسين الحارثي أن ورشة عمل " مهارات التعامل مع ضغوط العمل تعد إنطلاقة لأربع ورش عمل سيتم تنفيذها خلال العام التدريبي الحالي ، إضافة إلى ما يقدم من برامج تدريبية من مركز التدريب بديوان الوزارة ومعهد الادارة العامة تهدف جميعها إلى السعي لتطوير الكوادر البشرية مما يجعل الموظف قادراً على تلبية حاجات العمل ، ومواكباً للمستجدات ومكتسبا للعديد من المهارات التي تؤهله لتقديم أفضل الخدمات للفئات المختلفة التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .وفي ختام الورشة قدمت مشرفة مركز التدريب بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية للمدرب المعشي شهادة شكر وتقدير على الجهود التي قدمها للمستفيدين من هذه الورشة .//انتهى//19:03ت م0094