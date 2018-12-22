الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واساستقبل جناح الهيئة العامة للترفيه آلاف الزوار في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ 33، الذي تضمن فعاليات مختلفة في اليوم الثاني للمهرجان.وتبلغ مساحة مقر الهيئة في المهرجان الذي يقع بجوار البوابات 5 و6, بمقدار 22 ألف متر مربع، تضمن تجربة مميزة من خلال قبة مضيئة, تُعد الأولى من نوعها في المهرجان, حيث يبلغ قطرها 40 مترًا مربعًا، تحتوي على خمسة أقسام رئيسة، تستقبل زوارها يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 11 مساءً.وشملت مشاركات الهيئة, منطقة خاصة للأطفال تتمثل في "غابة الترفيه" وهي عبارة عن قبة جرى تصميمها على هيئة أدغال يتجول فيها الأطفال من زائري الجناح تحتوي على نماذج للحيوانات ومعلومات عنها, ومنطقة "ساحة الفرسان" التي تُقام فيها عروض الخيل, وتقديم 6 عروض يومياً، ومنطقة العروض الحية في المسرح الرئيس، التي ستمكن الزوار من الاطلاع على إنجازات الهيئة، عبر الدخول إلى قبة تعرض أبرز تجربة تفاعلية ترفيهية.وخصصت الهيئة منصة للإجابة عن استفسارات الزوار من المهتمين بتنظيم الفعاليات, وكذلك الشركات والمستثمرين حول التراخيص وكيفية الحصول عليها.وتهدف هيئة الترفيه من مشاركتها في المهرجان الذي وصل للعالم أجمع, إلى التعريف بالأدوار التي تقوم بها من تنظيم قطاع الترفيه, ووضع التشريعات له، ونشر البهجة في نفوس الزوار من العائلات والأفراد عبر الترخيص للفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //19:18ت م0095