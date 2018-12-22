إسلام آباد 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسوقعت باكستان والصين اليوم على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة.جاء ذلك على هامش الاجتماع الثامن للجنة التعاون المشترك حول الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني الجاري حالياً في العاصمة الصينية بكين.وأوضح وزير التنمية والتخطيط والإصلاحات الباكستاني خسرو بختيار الذي يقود الوفد الباكستاني في الاجتماع ببكين أنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم نقل صناعات الهندسة والتصنيع من الصين إلى باكستان.وأضاف بأن البلدين اتفقتا أيضاً على تعزيز التعاون في مجال الزراعة، حيث سيتم عقد أول اجتماع لمجموعة العمل المشتركة حول الزراعة في وقت مبكر من العام المقبل.// انتهى //19:19ت م0096