الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسيقدم جناح منطقة القصيم لزوراه 60 فعالية وركناً ومعرضاً مختلفاً يعكس من خلالها تاريخ وحضارة المنطقة تمثل جزء من ثقافة المملكة, التي انغرست على أيدي الأجداد في ظل التنوع المستمر للثقافة السعودية.وأكد رئيس وفد جناح منطقة القصيم عصام أبا الخيل, أن جناح المنطقة خلال هذا العام, رفع عدد مشاركاته إلى 60 مشاركة وفعالية متنوعة وزعت على 13 موقعًا مختلفًا, شملت مشاركات جديدة في القصر التراثي لمعرض رؤية 2030 بإمارة المنطقة, ومعرض الواقع المعزز, بالإضافة إلى مشاركة جديدة لمحافظات الشماسية, وضرية, وعقلة الصقور, ومشاركة من فناني وفنانات المنطقة التشكيليين, ومسرح الفنون الشعبية في فرقتي عنيزة والمذنب، إلى جانب مشاركة 18 حرفيًا وحرفية يقدمون عددًا من الأعمال اليدوية، وتقديم عدد من الألعاب الشعبية التي تتميز بها المنطقة, مشيراً إلى أن فريق العمل قدم هذه الأعمال المتنوعة بأيدي أبناء المنطقة لإبراز ما يقدمه أهالي القصيم.وأضاف أبا الخيل أن الجناح نافذة من نوافذ المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 يطلع من خلاله زوار المهرجان على ما تحتويه المنطقة من أرث وحركة ثقافية وحضارية وزراعية واقتصادية, مؤكدًا أن المشاركات التي يقدمها الجناح هذا العام شملت العديد من المبادرات الداعمة للتحفيز والتشجيع, التي دائماً ما تؤكد المنطقة على التركيز لضيافة الزوار, وأن يعكس فريق العمل القيم والأصالة التي يتحلى بها أبناء المنطقة.// انتهى //19:25ت م0098