الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسزار محافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي, ومحافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان أمس، جناح منطقة القصيم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33".واطلعا خلال جولتهما على أجنحه المنطقة المشاركة ما تتضمنه من تراث عريق يحكي تاريخ المنطقة العريق وماضيها التليد، مستمعين إلى شرح مفصل عن معرض مكتب تحقيق الرؤية ومعرض الواقع المعزز والفنون التشكيلية والشعبية ومشاركة الحرفيين, مثمنين اهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه, وحرصهما الدائم على تنمية المنطقة وتطويرها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.ورفع محافظا الشماسية وعقلة الصقور, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على رعايته الكريمة وافتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" ودعمه الدائم للمناطق كافة فيما يعود بالحفاظ على تاريخ وتراث المملكة والتعريف به للأجيال الناشئة.// انتهى //19:29ت م0099