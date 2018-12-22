عام / الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود
السبت 1440/4/15 هـ الموافق 2018/12/22 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 15 / 4 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العصر ليوم غد الأحد الموافق 16 / 4 / 1440هـ بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
// انتهى //
19:30ت م
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