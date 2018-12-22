الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ 38 على كأسي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية, وكلية الملك خالد العسكرية, ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م) في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض.واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الثامن على كأس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمسافة 1400 متر للجياد المحلية مفتوح الدرجات، والشوط العاشر على كأس كلية الملك خالد العسكرية لمسافة 1400 متر للجياد المحلية مفتوح الدرجات.وسلّم وكيل الوزارة لشؤون الشركات الدكتور عابد السعدون كأس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لبندر التبيناوي مالك الجواد "سيف الشمال", الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الثامن, كما سلّم اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان كأس كلية الملك خالد العسكرية لشالح العضياني مدرب الجواد "الزحول" العائد ملكيته لاسطبل أبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر.// انتهى //19:54ت م0103