الدمام 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية, أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33", يُعد حدثًا يتطلع إليه الكبير والصغير في مختلف أنحاء المملكة, ويحظى بدعم واهتمام من ولاة الأمر - حفظهم الله - منذ انطلاقته وحتى هذا العهد المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأشار سموه إلى أن المهرجان يبرز العُمق التراثي والتاريخي والحضاري للمملكة، ليكون شاهدًا حيًا للأجيال الحديثة يشاهدون ويعايشون من خلاله الواقع الذي عاشه الآباء والأجداد في مختلف مناطق المملكة, مشيرًا إلى أن المهرجان نجح في إحياء الكثير من المظاهر التراثية والحفاظ عليها من الاندثار, واستقطاب العديد من الفعاليات الثقافية التي تجاوزت حدود المملكة, وشارك فيها أعلام الثقافة والأدب من مختلف أنحاء العالم.وأضاف سمو نائب أمير المنطقة أن "بيت الشرقية" في المهرجان جرى تطويره بإضافة عدد من الأقسام لينقل للزائرين تراث المنطقة وثقافتها وحضارتها وتطورها في المحافظات كافة، سائلًا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وآمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //20:01ت م0105