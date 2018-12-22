الدوادمي 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسأنهت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي توزيع وترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني على جميع مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.وأوضح مدير التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي, أن الإدارة حرصت على ترحيل المقررات الدراسية منذ وقت مبكر من خلال خطة زمنية محددة ومجدولة لتسليم المقررات لجميع المدارس بالمحافظة والمكاتب التعليمية في وقتها المحدد بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس ومديري المكاتب التعليمية لضمان وصول تلك المقررات، من أجل ضمان بداية جادة ومتميزة للفصل الدراسي الثاني.وأشاد بجهود العاملين في قسم المستودعات بالإدارة لحسن التنظيم ومتابعة عملية الترحيل والتسليم في الوقت المحدد.// انتهى //20:03ت م0106