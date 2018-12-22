الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستنفرد مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33 "، لهذا العام بإطلاق مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية في مجال الأمن الفكري ومهارات القراءة وفنون الإلقاء والخطابة، وذلك من خلال الإدارة العامة للتوعية الفكرية ومعهد الأئمة والخطباء بالوزارة.ويقوم منسوبو وزارة الشؤون الإسلامية بتوزيع آلاف الهدايا العينية لزوّار الجناح وتقديم الخدمات الإلكترونية التي تواكب مبادرات الوزارة الموافقة لرؤية المملكة 2030، كما يوفر جناح الوزارة مائة ألف نسخة من المصحف الشريف، وترجمة معاني القرآن الكريم بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة لتوزيعها للزوار وذلك بتوجيهات من معالي وزير الشيخ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الوزارة في العناية بكتاب الله، لاطلاع رواد الجنادرية على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لغاتهم، على ما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في سبيل خدمة القرآن الكريم والعناية به من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يعد منارة خير لخدمة أعظم كتاب.وتعمل وزارة الشؤون الإسلامية ايضاً على بث أكثر من ٥٠ مليون رسالة نصية طيلة أيام المهرجان، وترتكز هذه الرسائل في مجال التوعية والإرشاد لاسيما ما يساهم في الأمن الفكري وترسيخ الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف في إطار رسالتها السامية بتوعية المجتمع.وكلفت الوزارة وبتوجيهات ومتابعة وإشراف معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مجموعة من كوادرها المتميزة للمشاركة في هذا العرس الثقافي الكبير والتظاهرة الحضارية لاطلاع الرأي العام بما تطلع به الوزارة من رسالة سامية تنبثق من رسالة المملكة لخدمة الإسلام لتقديمها لرواد الجنادرية على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية.// انتهى //20:16ت م0107