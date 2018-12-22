العيدابي ١٥ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , مساء اليوم , جامع أبو بكر الصديق بمحافظة العيدابي وذلك في مستهل الجولة التي يقوم بها سموه للمحافظة ، يدشن خلالها فعاليات مهرجان العسل الرابع ، وعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة بحضور محافظ العيدابي حسين بن ضيف الله الدعجاني و مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي وعدد من المسؤولين بالمحافظة.وأزاح سموه فور وصوله مقر الجامع الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح الجامع , وأدى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز والحضور ركعتين تحية المسجد.واستمع سموه لشرح مفصل من مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة محمد بن يزيد الغزواني عن الجامع الذي يتكون من طابقين ويتسع لـ ٣٠٠٠ مصل ، إضافة لمصلى للنساء يتسع لـ ٨٠ مصلية وعدد من المرافق الخدمية تشمل مواقف للسيارات ودورات مياه وغيرها من الخدمات.وعبر سمو أمير منطقة جازان عن سعادته بافتتاح الجامع ، سائلاً الله تعالى أن ينفع به أهالي المحافظة وأن يجزل الأجر والمثوبة للمتبرع ، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.//انتهى//21:01ت م0113