الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 22 ديسمبر 2018م واس

جذبت قاعة السينما في قرية جازان التراثية بالجنادرية زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33 "، كأحدث التطورات التي تشهدها المشاركة لهذا العام، وذلك سعيًا لتوظيف السينما في التعريف بالمنطقة ومقوماتها وكنوزها في مختلف المجالات .

ويشاهد الزوار سلسلة من الأفلام الوثائقية والسياحية منها فيلم "هذي جازان" لتعريف المتابعين في رحلة عبر تاريخ جازان القديم وما يحمله من إرث ثقافي وحضاري متنوع ، مرورًا بتطور الحياة ونمو المجتمع في المنطقة ووصولًا لحاضرها المتطور ومعالم النهضة الحديثة والمستقبلية التي تشهدها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وتشمل العروض سلسلة من الأفلام التي أعدها فريق ديسكفري جازان عن وادي الفطيحة ووادي موهد وجبل الدقم ومهرجان الحريد ووادي لجب ، حيث استهوت المتابعين وتنقلت بهم في رحلات عبر جبال جازان الشاهقة ومدرجاتها الزراعية وأوديتها وبين السهول والجزر الجميلة ، في اختزال لتنوع تضاريس المنطقة وتنوع مواقعها السياحية .

يُذكر أن العرض السينمائي يبدأ يوميًا من الرابعة والنصف عصرًا وحتى العاشرة مساءً ، وبشكل يومي خلال أيام الجنادرية .

// انتهى//

21:17ت م

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