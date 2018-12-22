عام / بلدية طريب تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية
السبت 1440/4/15 هـ الموافق 2018/12/22 م واس
ظهران الجنوب 15ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس
صادرت بلدية محافظة طريب خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها اليوم على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم , كمية من المواد منتهية الصلاحية تجاوزت 71كجم .
وتأتي الجولات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" , للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت ، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين ، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية , وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين .
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21:21ت م
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