الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بترقية 255عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب.وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لجهاز النيابة العامة ومنسوبيه بما يحقق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي لتحقيق رسالته النيابية على الوجه الأكمل بما يخدم الوطن والمواطن.ورفع معالي النائب العام خالص شكره وبالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة المستمرة على جميع الأصعدة، سائلاً المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهم وأن يبارك في جهود منسوبي النيابة العامة لتكون كما هو العهد بمستوى الاضطلاع بمسؤولياتها الشرعية والوطنية وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 نحو عدالة ناجزة.// انتهى //21:37ت م0119