عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من سلطان عمان في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
السبت 1440/4/15 هـ الموافق 2018/12/22 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء ومواساة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
ودعا جلالة السلطان قابوس بن سعيد الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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21:40ت م
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