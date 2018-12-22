الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء ومواساة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .ودعا جلالة السلطان قابوس بن سعيد الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.// انتهى //21:40ت م0120