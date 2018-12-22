الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.// انتهى //21:53ت م0123