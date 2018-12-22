العيدابي ١٥ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، مهرجان جازان الرابع للعسل الذي تستضيفه محافظة العيدابي .وفِي مستهل الفعالية قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح الفعالية ، ثم تجول والحضور بمعرض النحالين والجهات المشاركة بالمهرجان المقام بساحة المركز الحضري في المحافظة .واستمع سموه لشرح مفصل من محافظ العيدابي رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان حسين بن ضيف الله الدعجاني والمدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن يحي الغزواني عن معرض العسل حيث يعرض 50 نحّالاً إنتاجهم من العسل الذي يزيد عن خمسة آلاف كيلو جرام من العسل ذي الجودة العالية .وشاهد سموه والحضور عملية استخراج العسل الطبيعي من خلايا النحل، ودشن مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان ، حيث قام سموه بقص الشريط وتجول بخيمة الأسر المنتجة التي تضم مشاركة ٢٠ أسرة من الأسر التابعة لجمعية البر الخيرية بالعيدابي ، التي تعرض منتجاتها من المأكولات الشعبية والعطور والاكسسوارات والحلويات وكافة مستلزمات واحتياجات الأسرة.كما زار معرض أمانة منطقة جازان وبلدية العيدابي والمجلس البلدي بالمحافظة ما تم تنفيذه والذي تحت التنفيذ من المشروعات البلدية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.وبدأ الحفل الخطابي المقام بمسرح فعاليات المهرجان بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم دشن الأمير محمد بن ناصر إلكترونياً مهرجان العسل الرابع بجازان ، وعدد من المشروعات التنموية في مجالات المياه والزراعة والتعليم والصحة والبلديات وغيرها من المشروعات التنموية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ٥٠٠ مليون ريالومن جانبه أوضح محافظ العيدابي رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان حسين بن ضيف الله الدعجاني أن النسخة الرابعة من المهرجان تشهد مشاركة واسعة من النحّالين من عدد من محافظات منطقة جازان، مشيرًا إلى أن المهرجان الذي يستمر 10 أيام، يتضمن خيمة تسوق ومعرضًا للأسر المنتجة إلى جانب ألعاب متنوعة للأطفال وعروضًا شعبية وترفيهية ومسابقات وأناشيد ومحاضرات .واستعرض أهداف المهرجان في المحافظة من تجارة تربية النحل وبيع العسل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة العيدابي عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه، فضلا عن التعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا لمربي النحل والعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة ، معلنا عن تبرع سمو أمير منطقة جازان بقيمة ألف كيلو من العسل لأسر الشهداء بالحد الجنوبي ، سائلاً الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لسموه ، وأن يديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره وولاة أمرها.عقب ذلك ألقيت كلمة النحالين ألقاها نيابة عنهم رئيس جمعية النحالين يحي بن خليل العامري ، أعرب فيها عن سعادته ومنسوبي الجمعية بتدشين المهرجان ، مستعرضاً جهود الجمعية في خدمة النحالين وتوفير احتياجات النحالين بالمنطقة.ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية بالعيدابي عدد من اللوحات الفلكلورية الشعبية التي تبرز تراث العيدابي والمنطقة بوجه عام.وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة جازان الرعاة والداعمين والمنظمين لمهرجان العسل الرابع في جازان وتسلم سموه هدية بالمناسبة ، معرباً سموه عن سعادته بتدشين المهرجان، متمنيا التوفيق للقائمين على التنظيم ليحقق المهرجان أهدافه المتميزة.//انتهى//23:06ت م0129