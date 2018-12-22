عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من رئيس دولة الإمارات في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
السبت 1440/4/15 هـ الموافق 2018/12/22 م واس
أبوظبي 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
وعبر سمو رئيس دولة الإمارات عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
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23:09ت م
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