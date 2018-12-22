الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستوج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم عقب فوزه على نظيره العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإمارتية أبو ظبي .وسجل أهداف الريال الكرواتي لوكا مودريتش عند الدقيقة (14) وأضاف ماركوس يورنتي الهدف الثاني عند الدقيقة (60) وأحزر الثالث سيرجيو راموس بالدقيقة (79) وسجل المصري يحيى نادر (90+1 بالخطأ في مرماه) رابع أهداف ريال مدريد، وسجل هدف العين الوحيد الياباني تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة (86).يذكر بأن هذا اللقب الرابع في تاريخ ريال مدريد والثالث على التوالي ، ليتجاوز غريمه التقليدي برشلونة الإسباني صاحب الثلاثة ألقاب .// انتهى //23:30ت م0133