الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم الفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33 ) بندوة بعنوان " الشخصيات المكرمة " ، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض .وسلطت الندوة الأولى الضوء على الشخصيات التي تم تكريمها هذا العام ، وأبرز الأعمال التي قدموها وسيرتهم الذاتية ، حيث تحدث مدير التحرير للشؤون الثقافة بجريدة الجزيرة إبراهيم بن عبدالرحمن التركي ، في ورقة عمل قدمها ، عن عالم الرياضيات الدكتور علي الدفاع حياته وإنجازاته ، حيث أشار الى أن الدفاع حاصل على درجة البكالوريس في الرياضيات والماجستير في الرياضيات وأخرى في تخصص العلاقات الدولية ، ونال قبل أكثر من 45 عاماً الدكتوراه في الرياضيات من جامعة فاندربلت 1972 م ، كما أن الدفاع يلقب ملك التكامل ، عالم رياضيات ومؤرخ في تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين .من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ورقة عمل بعنوان " عبدالفتاح أبو مدين ، حياته وإنجازاته " ، الذي يعد أقدم رئيس نادي أدبي في جدة ، وأصدر العديد من المؤلفات يأتي من أبرزها أمواج و أثباج ، كما عمل مدير لإدارة مؤسسة البلاد للصحافة والنشر .فيما قدم الباحث الإكلنيكي رئيس كبير المستشارين والمدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور علي بن سعيد الزهراني ، ورقة عمل جاءت تحت عنوان " الدكتورة سمر بنت جابر الحمود حياتها وإنجازاتها " .وعد الزهراني الدكتورة سمر الحمود أحد المساهمين في إنشاء المركز الخليجي لمكافحة السرطان وعضو مجلسه الاستشاري من تأسيسه في عام 2011 م ، كما تم اختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية بجنيف ضمن لجنة مكونة من ستة خبراء عالميين لإعداد النسخة القادمة للتقرير العالمي للسرطان الذي سيصدر عن منظمة الصحة العالمية في عام 2019 .يذكر أن ندوة المكرمين ، أداراها أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح بن عبدالعزيز بن المحمود .// انتهى //23:31ت م0134