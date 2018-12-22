عدن 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسطالب محافظ الحديدة اليمنية، الحسن طاهر المجتمع الدولي بممارسة مزيد الضغط على الانقلابين والانصياع للسلام والكف عن الممارسات غير الأخلاقية تجاه السكان على مستوى المحافظات اليمنية وفي مقدمتها مدينة الحديدة.جاء ذلك خلال استقباله في عدن رئيس فريق رصد ودعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة باتريك كيمرت والوفد المرافق له.وأكد المحافظ حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام الدائم والعادل لكل اليمنيين رغم تعنت الانقلابين المدعومين من إيران في الانصياع للحوار ومبادرات الأمم المتحدة القاضية بوقف الحرب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.من جهته أعرب كيمرت عن تقديره لتجاوب الحكومة الشرعية لمشاورات السويد التي تهدف للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.// انتهى //23:38ت م0136