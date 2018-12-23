القاهرة 15 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستعادل فريق بيراميدز بنتيجة هدف لمثله مع ضيفه إنبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.التعادل منح كل فريق نقطة واحدة، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 30 نقطة ويحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، كما ارتفع رصيد إنبي إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر.//انتهى//00:07ت م0137