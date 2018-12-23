الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء ومواساة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .وأعرب جلالة ملك البحرين عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضمنها خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.// انتهى //00:40ت م0139