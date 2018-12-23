الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.وعبر جلالته عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين جميل الصبر وحسن العزاء.// انتهى //01:01ت م0141