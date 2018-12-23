عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من ملك المغرب في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.
وعبر جلالته عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين جميل الصبر وحسن العزاء.
// انتهى //
01:01ت م
0141