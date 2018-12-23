الجنادرية / وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية بالجنادرية تستعرض وسائل تقنية متعددة للتعريف بالمشاريع التطويرية
الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الجنادرية 15 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس
تستعرض وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية والمشاركة ضمن جناح قطاعات وزارة الداخلية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ، وسائلها التقنية المتعددة للتعريف بالمشاريع التطويرية التي تقوم بتنفيذها لتطوير قدرات الجهات الامنية وفق معايير دولية وعصرية.
ويطلع الزائر للجناح على برامج التطوير البحرية ، وبرنامج الاتصال الأمني الموحد ، وبرنامج المدن الآمنة والأنظمة الإلكترونية ، ومشروع البنية التحتية بالمناطق الحدودية الجنوبية ، ومشروع المجمعات السكنية بالمناطق الحدودية الجنوبية ، ومشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) ، ومشروع الأنظمة المتكاملة (SIE) ، ومشروع أمن الحدود بالمنطقة الشمالية ، ومشروع شبكة الألياف البصرية لوزارة الداخلية ( ماي فون ) ، ومشروع السلامة المرورية المتطورة .
//انتهى //
01:12ت م
0142