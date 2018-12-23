الجنادرية 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسالتابعية أو حفيظة النفوس كان يطلق على مركبة خضراء اللون كانت تجوب القرى والهجر السعودية قبل نحو 50 عام لتقديم الخدمات المباشرة كإصدار الهوية الوطنية وجواز السفر للمواطنين اللذين لا تتوفر لديهم إدارات لتوفير ذلك لهم .ويتذكر كبـار السـن من السعوديين جيداً " التابعية "، أو " دفتــر حفيـظة النفوس" المُسمى، الذي كان يُطلق على الهوية الوطنية ، والذي تحضر ذكراه بالمركبة الخضراء التي تظهر في جناح الجـوازات بالجنادرية لهذا العام .وتمثل المركبة إحدى الوسائل الأساسية التي تم استخدامها قبل 50 عـامـاً ، للوصول الى المواطنين الذين كانوا يقيمون في البادية والقرى والهـجر وتقديم خدمات تسجيلهم ومنحهمالهوية الوطنية ، التابعية آنذاك، وقد توقف العمل بالتابعية بعد 22 عاماً وتم العمل على "تذكرة قبائل العربان حتى صدور حفيظة النفوس عام 1375 هـ، وتم إصدار أول بطاقة أحوال في عام 1405هـ في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ .وقد تم استخدامها منـــذ تصميمها في العام 1380 هـ - 1961 م وحتى تقاعدها عن الاستخدام ، في إصدار الآلاف من دفاتر حفائظ النفوس وجوازات السفر للمواطنين.// انتهى //01:27ت م0143