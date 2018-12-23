واشنطن 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسأرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم المفاوضات الرامية لإقرار قانون للإنفاق الفدرالي.وأوضح زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنّ المجلس سيعقد جلسة شكلية في 24 من شهر ديسمبر الجاري، على أن تكون الجلسة التالية في الـ 27 من الشهر نفسه، مبينًا أن هناك مفاوضات مثمرة، وعندما تفضي هذه المفاوضات إلى حل مقبول من جميع الأطراف (أي 60 صوتاً في مجلس الشيوخ) عندها سيعرض للتصويت.// انتهى //03:58ت م0150