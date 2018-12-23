جاكرتا 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسارتفعت حصيلة ضحايا أمواج المد العاتية إلى 43 شخصاًا على الأقلّ, وإصابة 600 آخرين بجروح في أندونيسيا إثر أمواج المد العاتية التي ضرب السبت مضيق سوندا.وقال المتحدّث باسم الوكالة سوتوبو بوروو نوغروهو في بيان إنّه "في مضيق سوندا قتل 40 شخصًا وأصيب 584 بجروح وهناك شخصان مفقودان، مشيرًا إلى أنّ هناك ثلاثة قتلى سقطوا أيضاً في منطقة سيرانغ.// انتهى //05:48ت م0151