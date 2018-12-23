الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى التعازي في وفاة طلال بن عبدالعزيزخادم الحرمين يُكرِّم بنك الرياض لرعايته «الجنادرية 33»أمر ملكي بترقية 255 عضواً في النيابة العامةإنفاذا لتوجيه الملك.. أبواب مسجد قباء مشرعة على مدار الساعةالديوان الملكي ينعى رحيل الأمير طلال بن عبدالعزيز عن عمر ناهز الـ 88 عاماأمير المدينة: خادم الحرمين وجه ببذل أقصى الجهود للعناية بمسجد قباءسعود بن نايف يدشن حاضنة أعمال الأحساءأمير الشمالية: نطمح لمراكز متقدمة في المؤشرات الدوليةالأمير محمد بن ناصر يُدشِّن فعاليات مهرجان جازان الرابع للعسلالمملكة تؤيد إجراءات ألبانياالمملكة تستنكر بشدة تفجيري مقديشومركز الملك سلمان يواصل تقديم مساعداته لليمنيين والسوريينمشروع «مسام» ينتزع 26,609 ألغام حوثيةاستشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في غزةالجيش اليمني يردي عشرات الانقلابيين في الضالع ومأربمصر: السجن المؤبد بحق 11 متّهماً في قضية إرهابيةانفجاران كبيران يهزان مقديشوفرنسا تستعد لتجدد احتجاجات «السترات الصفراء»واشنطن ملتزمة بقتال «داعش» في العراقحاملة طائرات أميركية في الخليج لمواجهة تهديدات إيرانالأمم المتحدة ترصد جرائم الحوثي وتراقب اتفاق السويدإدانة دولية لاعتقالات الأحواز// يتبع //06:14ت م0003