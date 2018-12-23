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الأحد 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م واس
الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتلقى التعازي في وفاة طلال بن عبدالعزيز
خادم الحرمين يُكرِّم بنك الرياض لرعايته «الجنادرية 33»
أمر ملكي بترقية 255 عضواً في النيابة العامة
إنفاذا لتوجيه الملك.. أبواب مسجد قباء مشرعة على مدار الساعة
الديوان الملكي ينعى رحيل الأمير طلال بن عبدالعزيز عن عمر ناهز الـ 88 عاما
أمير المدينة: خادم الحرمين وجه ببذل أقصى الجهود للعناية بمسجد قباء
سعود بن نايف يدشن حاضنة أعمال الأحساء
أمير الشمالية: نطمح لمراكز متقدمة في المؤشرات الدولية
الأمير محمد بن ناصر يُدشِّن فعاليات مهرجان جازان الرابع للعسل
المملكة تؤيد إجراءات ألبانيا
المملكة تستنكر بشدة تفجيري مقديشو
مركز الملك سلمان يواصل تقديم مساعداته لليمنيين والسوريين
مشروع «مسام» ينتزع 26,609 ألغام حوثية
استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في غزة
الجيش اليمني يردي عشرات الانقلابيين في الضالع ومأرب
مصر: السجن المؤبد بحق 11 متّهماً في قضية إرهابية
انفجاران كبيران يهزان مقديشو
فرنسا تستعد لتجدد احتجاجات «السترات الصفراء»
واشنطن ملتزمة بقتال «داعش» في العراق
حاملة طائرات أميركية في الخليج لمواجهة تهديدات إيران
الأمم المتحدة ترصد جرائم الحوثي وتراقب اتفاق السويد
إدانة دولية لاعتقالات الأحواز
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