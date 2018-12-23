وكتبت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (شتاء الطنطورة يزهر ربيع السياحة): ظلت منطقة العلا بتراثها العالمي العريق على هامش اهتمامنا لعقود من الزمن تحت ذرائع مختلفة، إلى أن التفتت إليها هيئة السياحة، وتنبهت إلى ضرورة تداركها بالحماية بعد أن طالتها أيدي العابثين، كان هذا في الوقت الذي تستقطب فيه رصيفاتها المجاورة كأهرامات مصر وبتراء الأردن ملايين السياح إليها، فيما كان غبار الإهمال يكسو هذه المواقع التي تضم واحدا من أهم الكنوز التاريخية على مستوى العالم.وأضافت استطاعت الهيئة أن تضم منطقة الحِجر إلى قائمة التراث العالمي عندما تمكنت من تسجيلها في اليونسكو، مما أعادها للحياة، لتنطق بأسرارها الدفينة في وادي القرى الذي طالما احتضن الكثير من الحضارات كمملكة دادان، واللحيانيين والأنباط، حيث كانت هذه المنطقة عبر التاريخ تلعب دور صلة الوصل كملتقى للحضارات ومحطة رئيسة على «طريق البخور» منذ القرن الأول (ق. م)، والذي كان يربط جنوب الجزيرة العربية بشمالها.وبينت أن وصولا إلى حضارات بلاد الرافدين وبلاد الشام وفلسطين ومصر، ويكفي تاريخها الثمودي الذي أشار إليه القرآن الكريم ليجعل منها واحدة من سمات هذه الأرض، وشاهدا أساسيا من شواهدها التراثية العريقة، وهو ما التقى مباشرة مع عناية سمو ولي العهد الذي كان حينها يجمع مقومات الثراء والقوة في بلاده في طور إعداده لمصادر القوة والميزة النسبية في ملف الرؤية السعودية الجديدة التي تريد استغلال مقومات الوطن وثراءه الكبير في رسم صورة المستقبل، فكانت الخطوة الأولى غير المسبوقة، موافقة المقام السامي الكريم على تنظيم هيئة ملكية لمحافظة العلا، وهي أول محافظة سعودية تحظى بهيئة ملكية مستقلة، نسبة لكنوزها التاريخية الثرية، وذلك لتحرير العمل في تطويرها من قيود البيروقراطية الإدارية.وخلصت إلى القول: دفع العمل فيها بأقصى سرعة ممكنة لتكون على خطوط الإنتاج السياحي الوطني، ثم لتتوالى بعد ذلك البرامج والمشاريع التي دفعت بهذه المنطقة بوجهها العالمي الفريد إلى الموقع الذي تستحقه، لتتحول إلى منصة حضارية تفصح للعالم عن وجه المملكة الحضاري، وعمقها الغائر في تخوم الأرض وبما يبز الكثير من البلدان التي كانت تستثمر في تراثها وتضيف من خلاله إلى تروس اقتصادها ترسا نابغ الثراء، لتعلن وصولها إلى مقدمة السباق لأنها الأكثر ثراء، والأعمق تاريخا، وهاهو «شتاء الطنطورة» يفتح أبوابه للسياحة العالمية، ويفتح الحِجر بذات الوقت ليشبع الكون بعبق ربيع سياحة الحضارات الضاربة في أعماق الزمن.// يتبع //06:20ت م0005