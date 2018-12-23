موسكو 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واسلقي ما لا يقل عن 9 عمال مصرعهم إثر اندلاع حريق في منجم للبوتاسيوم في روسيا.ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) عن السلطات المحلية القول إنها عثرت على جثث العمال في أجزاء منفصلة من منجم سوليكامسك الواقع غربي جبال الأورال, مضيفة أن عمليات البحث مستمرة عن العامل التاسع.واندلع الحريق يوم السبت على عمق 340 مترا خلال أعمال تركيب بطانة خرسانية، وفقا لـ(تاس)، على الرغم من عدم التأكد من ملابسات الحريق.// انتهى //08:40ت م0008