الرياض 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -

وعبر سمو الأمير خليفة بن سلمان عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين جميل الصبر وحسن العزاء.

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